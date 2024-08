Ruzzini | City contract il patto tra le 100 città e le grandi sfide legate ai cambiamenti climatici | l’Europa chiama e Bergamo risponde

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024). Orianaè uno dei nuovi volti della giunta Carnevali. Da sempre impegnata in politica, prima consigliera comunale e oggi coordinatrice provinciale di Europa Verde e assessore al Verde, all’Ambiente e alla Transizione Ecologica. Un impegno cominciato tra i banchi del Consiglio Comunale in rappresentanza proprio della cittadinanza e coronato con un ruolo di prim’ordine, grazie anche al successo della sua lista, Futura, che ha conquistato il 6,3% dei consensi. “C‘è stata una serie di fattori che oggettivamente sono andati nella giusta direzione, tra i quali, innanzitutto, l’avere vinto al primo turno come coalizione è stata la spinta determinante perché poi avvenisse tutto il resto.