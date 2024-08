Parigi 2024 Malagò | Grandi le Olimpiadi dell’Italia Team | da 85

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto– Si è svolta la conferenza stampa di chiusura dei Giochia Casa Italia. Il presidente del Coni Giovanniha parlato delle medaglie, dell’appuntamento al Quirinale con Mattarella, del bilancio azzurro e del futuro dello sport italiano. Sono 40 le medaglie vinte nel complesso e 12 sono gli ori conquistati. Ben due in più rispetto alledi Tokyo 2020. Intanto, Mattarella aspetta gli Azzurri Olimpici e Paralimpici (le Paralimpiadi si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre) al Quirinale per la riconsegna del Tricolore. L’incontro si svolgerà il 23 settembre. “Sono statesotto tanti punti di vista, darei 8,5: alla fine grazie, grazie Francia”. Ha detto, come riporta l’Adnkronos. Il Presidente del Coni ha proseguito: “Abbiamo vinto 40 medaglie come a Tokyo.