(Di domenica 11 agosto 2024) Giornata infernale per Roma, che per tutto il giorno è stata accerchiata da incendi e devastazione. Il più grande quello che ha interessato la zona della Pisana, Magliana, Aurelia, fino a Trigoria. Unche ha impegnato vigili del fuoco e protezione civile fin dalle prime ore del pomeriggio e che ha interessato un'area campestre di circa 2 kmqal Gra. Paura per alcuni residenti dopo che le loro casestate lambite dalle. Ilgiochi Hydromania è stato, su decisione dei responsabili, per l'aria irrespirabile e il fumo che ha invaso tutta l'area. Ora, in ogni caso, la situazione sembra essere sotto controllo. Anche se gli elicotteri dei Vigili de fuocoancora in volo. Il 118, inoltre, ha installato un centro di assistenza nella zona per le persone che manifestavano segni di intossicazione da fumo.