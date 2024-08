Kamate assente per Chelsea-Inter la cessione è cosa fatta – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Issiakaè pronto a lasciare l’, quantomeno a titolo temporaneo. Dopo gli impegni nelle scorse amichevoli, il francese non sarà presente per, come sottolinea Tuttosport– Nonostante i tanti giovani chiamati da Simone Inzaghi perdi oggi, fra cui anche il partente Alessandro Fontanarosa, a non essere partito con la squadra alla volta di Londra è Issiaka. L’esterno destro francese, fino alla scorsa stagione protagonista nella Primavera nerazzurra, ha disputato diverse delle amichevoli del precampionato, complici anche le assenze di Matteo Darmian e di Denzel Dumfries. Una decisione, quella del tecnico, che ha un motivo ben preciso: il classe 2004 è infatti in partenza, a titolo temporaneo, per la prima esperienza tra i professionisti.