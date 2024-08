Gubbio pronta al Torneo dei Quartieri Modifiche alla circolazione per l’evento che coinvolge la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) È il weekend che precede ildeie la, che già si sta facendo bella con imbandieramenti e decorazioni varie, si prepara a vivere la massima espressione della vita dei quattro. Nei giorni che ci separano al 14 agosto, le associazioni dei(San Giuliano, San Pietro, San Martino e Sant’Andrea) organizzano cene ed eventi per assaporare, oltre ai piatti tipici della tradizione eugubina, anche quello spirito di comunità che si esalta in questo periodo, con le piazze cittadine che tornano ad animarsi grazie all’impegno epassione dei volontari. Il tutto in proiezione al 14 agosto, giorno in cui si svolgerà il