Chelsea-Inter 0-1 al 45? | Thuram sblocca Nerazzurri avanti

(Di domenica 11 agosto 2024) Finisce 0-1con il gol dire il match. Buona partita per iin questa ultima amichevole. Di seguito il live della partita amichevole. VANTAGGIO – Inizio di gara equilibrato a Londra, conche giocano comunque a viso aperto. Bene i, che al 23? trovano il vantaggio: l’fa esporre ilcol suo pressing, Bisseck imposta servendo Correa che manda nello spazio, il cui bolide dai sedici metri finisce all’incrocio imparabile per Sanchez. Sila partita con un gioiello. Al 32?, rischio per l’: palla giocata dietro da Darmian su rimessa laterale, il portiere non controlla bene e Guiu quasi gliela scippa ma riesce a evitare il peggio sul rimpallo.