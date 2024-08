Calendario atletica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 11 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)domenica 11si concludono le gare dileggera alledi Parigi. Ultima giornata di Giochi nella capitale francese,si assegna un solo titolo lungo le strade della Ville Lumiere: spazio alla Maratona femminile, che farà calare il sipario su questa rassegna a cinque cerchi per quanto concerne la Regina degli Sport. Appuntamento alle ore 08.00, il percorso si snoda tra alcune delle vie più iconiche della città dell’amore. L’Italia schiererà Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk (primatista italiana dei 42,195 km) per cercare di ottenere un risultato onorevole in un evento che dovrebbe essere di chiaro dominio africano, con Kenya ed Etiopia pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista delle medaglie.