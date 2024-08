Atletica 3 medaglie e l’ineluttabile passo indietro dopo Tokyo Movimento profondo ma gli Europei a Roma hanno inciso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Cinque ori contro un argento e due bronzi: sembra un paragone impietoso quello fra l’italiana ae a Parigi. Non ci fosse statostaremmo parlando di un bilancio trionfale ma non si può evitare il confronto con la storica edizione giapponese dei Giochi, dove gli azzurri sbancarono il campo, con cinque vittorie ma soffermarsi solo su questi numeri potrebbe essere fuorviante per misurare la forza del. Il primo dato che va analizzato è quello della condizione fisica e. Aad avere problemi, in fase di preparazione, furono tanti avversari degli azzurri. Si era ancora in pieno periodo Covid, a tal punto che i Giochi furono in pericolo fino a pochi giorni dall’inizio. Tante squadre avversarie affrontarono una preparazione a singhiozzo, sicuramente non ideale e sbarcarono al Villaggio olimpico dove si diffuse qualche focolaio di Covid.