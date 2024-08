Traffico Roma del 10-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto confermata dalla polizia locale la chiusura per incendio di fogliame di via del Fosso della Magliana tra via della Magliana via Franco Modigliani in questa direzione ci segnala Inoltre incidente Code in via Trionfale nei pressi di via accumoli analoga situazione in via Gregorio VII per incidente code al largo Cardinale Agostino galamini ricordiamo che per lavori il tratto sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti nei due sensi di marcia così sarà fino al 19 agosto Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 25 agosto per la infrastruttura la metro va nella tratta termini Battistini è sostituita da bus Restano chiuse Inoltre le stazioni Ottaviano Espana Madrid dettagli su questa e altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.