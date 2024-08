SondaggioHarris avanti 3 stati bilico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 17.55 La candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, è in vantaggio di 4 punti percentuali su Trump in trecruciali -Wisconsin, Pennsylvania e Michigan - secondo l'ultimo sondaggio di New York Times /Siena College. La maggior parte degli interviritiene Harris"più intelligente"e "caratterialmente più adatta"a guidare gli Usa. Anche il sindaggio Economist/YouGov la pone in vantaggio,di 2 punti, e quello di Reuters/Ipsos di 5 punti. A pesare sulla crescita di Harris anche la decisione di scegliere Walz come suo vice