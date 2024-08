Sant' Egidio tregua olimpica purtroppo occasione mancata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) E' stata "una". Così il presidente della Comunità di, Marco Impagliazzo, commenta il mancato accoglimento dell'appello ad unaper le Olimpiadi lanciato da Papa Francesco. "Rammarica molto vedere come i conflitti non si siano mai fermati in questo periodo e si siano protratti e approfonditi con la tragico conseguenza di vittime civili". "Ciò non significa che non occorra continuare in tutti i modi possibili a sostenere la voce del Papa che chiede pace. Come Comunità diabbiamo promosso per settembre un incontro a Parigi dal tema 'immaginare la pace'. C'è tanto bisogno di immaginare vie di pace", dice Impagliazzo all'ANSA.