Pedullà | Hermoso l’Inter ha fatto una scelta! Chiesa rischia un danno

(Di sabato 10 agosto 2024) Da Mario, svincolato dell’Atletico Madrid, a Federico, ai ferri corti con la Juventus. Alfredoapprofondisce la situazione dei due calciatori accostati al. STRADA TRACCIATA – Alfredointerviene sul proprio canale Youtube per fare luce su alcune vicende di mercato. Il giornalista di Sportitalia si sofferma anche su Mario, circolato in orbita Inter come rinforzo per la difesa: «Voci infondate suriproposto al. Non è una traiettoria o una traccia.haunaabbastanza chiara e convinta. Abbastanza infondata anche la voce di Hummels proposto alla Juventus. Sono due signori di grande spessore e grande esperienza ma in questo momento non rientrano nei piani delle società italiane».