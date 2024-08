Ombrelloni chiusi I balneari si dividono sulle 2 ore di sciopero E aspettano il governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) E alla fine, tutti con il calice in mano, bagnanti e bagnini, per un brindisi di "pace" simbolico così come simbolico è stato lobalneare deglinell’estate più rovente di sempre. Due ore, tra l’altro quelle meno calde, dalle 7 e 30 alle 9 e 30, con sedie e lettini esposti senza alcuna copertura. Spiagge deserte, quache runner e le prime famigliole che si tuffano nel mare più tranquillo. Ma, al di là delle apparenze, la giornata deiè tutt’altro che calma. C’è la più classica guerra delle cifre, da una parte i principali sindacati, Sib e Fiba, a capo della mobilitazione, che parlano di adesioni "boom" fino all’80%, dall’altra i consumatori che non hanno dubbi: è stato un flop. In realtà anche sulla spiaggia l’Italia si è divisa.