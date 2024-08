Mosca regime antiterrorismo in 3 regioni a confine Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Il Comitato nazionalerusso ha annunciato l'introduzione di unspeciale- che comporta restrizioni per la popolazione - nelledi Belgorod, Kursk e Bryansk, alcon l'. Lo scrive Ria Novosti. "Ildi Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diversedel Paese", ha detto il comitato in riferimento alle azioni militari a Kursk. "Per garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere le minacce di atti terroristici" il capo dell'Fsb Bortnikov "ha deciso di organizzare operazionia Belgorod, Bryansk e Kursk".