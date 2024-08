Lilo & Stitch | ecco il primo sguardo al live-action Disney

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante lo showcase D23 di quest’anno, laha condiviso alcuni sguardi sui prossimi progetti, tra cui l’attesissimo filmdi. Il film era stato originariamente autorizzato nel 2018, ma dopo una pandemia mondiale nel 2020 e gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno bloccato il progetto, gli amati personaggi, la sorella maggiore die il suo tutore legale Nani, David, Pleakley e Jumba Jookiba stanno finalmente tornando sul grande schermo. Experiment 626 has entered the chat! TheAndis coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E— WaltStudios (@Studios) August 10, 2024 Ci sono stati diversi altri ostacoli che si sono frapposti, tra cui il cast stesso.