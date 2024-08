La Toscana delle donne Appuntamenti tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Cristina Manetti* FIRENZE Prossimida segnare: il 9 agosto, a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, con la partecipazione, tra le altre, dell’attrice Katia Beni; il 26 agosto, al Caffé della Versiliana, con la partecipazione, tra le altre, della registaCinzia TH Torrini. Due ulteriori tappe di un progetto che non si ferma mai, nemmeno nel cuore dell’estate. Lo avevamo promesso, la, vivrà, con le sue idee, le sue iniziative, la sua ambizione di offrire punti di vista diversi e per niente scontati sulla condizionee sulla battaglia per la parità. Siamo partite tre anni fa e ci sentiamo ancora più forti per i risultati raggiunti, per le tante realtà che si sono aggiunte strada facendo, per l’entusiasmo che sentiamo come vento che ci spinge avanti.