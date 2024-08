La cooperazione transfrontaliera può salvare il Carso dall’emergenza climatica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Un’iniziativa condivisa per tutelare un territorio complesso e diviso tra diversi Stati, come il, è invocato da molto tempo, con pochi passi avanti e anche poche iniziative singole. Ma all’inizio dell’anno il Comune di Trieste, con altri sedici di confine tra Italia e Slovenia, ha aderito a un progetto interreg europeo per una gestione comune delle aree. Al centro i temi consueti di questi programmi, dallo sviluppo sostenibile, al turismo, alla tutela ambientale e così via, con il coinvolgimento delle università. L’istituzione di un Gruppo europeo diterritoriale (Gect) “Kras” era l’obiettivo principale del progetto Kras –II – “Gestione congiunta e sviluppo sostenibile dell’area delclassico”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Slovenia nell’aprile del 2023.