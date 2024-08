Incidente areo in Brasile Lula dichiara tre giorni di lutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Il presidente delLuiz Inácioda Silva ha decretato tredinazionale in memoria delle 61 vittime morte nell'aereo avvenuto oggi a Vinhedo nello Stato di San Paolo. Il bimotore modello ATR-72 di proprietà della compagnia brasiliana Voepass era decollato senza problemi alle 11.50 del mattino dall'aeroporto di Cascavel, nello Stato di Paraná, nel sud delin direzione aeroporto di Guarulhos dove non è mai arrivato. Il velivolo è precipitato nel giardino di una casa di Vinhedo in cui si trovavano tre persone rimaste incolumi. Sul volo all'ultimo minuto non era riuscito a salire un gruppo di passeggeri arrivato in ritardo. "Sono vivo per miracolo e ringrazio il funzionario che non mi ha permesso di salire a bordo", hato uno di loro alla stampa locale.