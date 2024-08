Gianmarco Tamberi non molla | Io ci sarò Stasera in gara alle Olimpiadi dopo essere stato in ospedale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) “Io ci“. Con tre parole sempliciha annunciato che(ore 19.00) sarà in pedana allo Stade de France per disputare la finale del salto in altodi Parigi 2024. Il portabandiera dell’Italia ha avuto un avvicinamento tribolato all’atto conclusivo più atteso dell’ultimo triennio: sei giorni fa si era dovuto recare ina causa di un fitto dolore al fianco e gli accertamenti del caso avevano parlato di un probabile calcolo renale; tre giorni fa ha preso parte al turno di qualificazione meritandosi il passaggio del turno; nella notte una nuova colica renale, conati di vomito di sangue, tanto dolore, una nuova visita in. Attornoore 16.00 aveva scritto sui suoi profili social: “Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata.