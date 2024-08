Claudia Mancinelli chi è l’allenatrice di Sofia Raffaeli | il ricorso iconico in gara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) Allenatrice, attrice, una donna dai molteplici talenti e dotati di tanta, tanta grinta. La fama diè arrivata anche ai non fan della ginnastica ritmica. Ebbene sì, durante la finale delle gare individuali di ginnastica ritmica la coach ha invocato unalla giuria per l’esibizione della sua protetta, la vincitrice del bronzo olimpico. Un ricordo semplicemente. Infatti le immagini della sua camminata verso e di ritorno dal manco della giuria hanno fatto il giro del mondo sui social., chi èQuella diè stata una scommessa vinta. Appena 10 mesi prima della partecipazione dialle Olimpiadi di Parigi 2024 ha preso in carico la sua preparazione e quella dell’altra italiana in, Milena Baldassarri.