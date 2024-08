Calcio Terza categoria Sogno promozione per il Città di Monza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Qui non si vuole parlare di anno di transizione. Qui si punta dritto al ritorno in Seconda, per anni frequentata con convincenti risultati. Ildi, da due campionati obbligato ad arrancare in, vuole dunque vivere nella stagione 2024-2025 un coinvolgente ritorno al passato. Antonio Marchetta, dal 2006 presidente della società di via Murri, non ha dubbi in proposito e per concretizzare senza incertezze questa ipotesi ha dato carta bianca al neo direttore generale Fulvio Costanzo, un addetto ai lavori che ha accumulato esperienze con diversi club brianzoli. Costanzo, per assemblare un organico ambizioso, ha arruolato anche il portiere Matteo Pellegrini (2001), i difensori Mattia Mozzato (2000) e Manuel Gaffurini (2000), l’attaccante Andrea Donofrio (2000), tutti provenienti dal Cgb, compagine di Prima