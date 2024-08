Cadice-Lazio 0-1 | Noslin regala al successo ai biancocelesti in Spagna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024)10 agosto 2024 - Laconclude con unin terra spagnola la sua prestagione 2024-25. Anel Nuevo Estadio Mirandilla la formazione capitolina vince di misura contro la formazione andalusa, merito dell'incornata dialla metà della ripresa, che consegna ilaie anche il trofeo Carranza. Ora non c'è più margine per sbagliare: il prossimo weekend arriva il Venezia per il debutto in Serie A. Primo tempo Per l'ultima amichevole del prestagione biancoceleste, Baroni sceglie una formazione molto simile a quella che potenzialmente schiererà lagià nel suo debutto di campionato contro il Venezia. Tra i pali c'è Provedel difeso dalla linea a quattro composta al centro da Romagnoli e Patric, mentre sulle corsie vanno Marusic a sinistra e Lazzari a destra.