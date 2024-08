Atletica Stefano Sottile | Dopo cinque anni torno a migliorarmi è stata un’agonia Quarto posto dà fastidio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)ha fatto sognare tutti nella finale del salto in alto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella gara in cui si attendeva Gianmarco Tamberi che non è riuscito ad essere protagonista per i tanti problemi di salute, ecco che il piemontese ha piazzato la zampata del primato personale a 2.34, giungendoappena alle spalle di Mutaz Essa Barshim. Ecco le sue parole a Rai Sport per commentare la gara della vita: “Ci ho sperato fino alla fine, dà un po’arrivarecon gli stessi errori del terzo, sono arrivato veramente vicino. Per tanto tempo è, tanti problemi e tanti infortuni che mi hanno frenato. Devo ringraziare il mio staff, il mio fisioterapista che mi ha permesso di essere ancora intero e di gareggiare oggi“.