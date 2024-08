Adottato il primo trattato contro i crimini informatici | scoppia il caos

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 agosto 2024) Gli Stati Membri della Nazioni Unite hanno stipulato un, tantissime le opposizione degli attivisti La tecnologia e in particolar modo Internet sono croce e delizia della nostra società. Un’opportunità per creare amicizie, stringere rapporti, conoscere, studiare, approfondire e diffondere opinioni e saperi. Un mondo parallelo che, in quanto tale, presenta però anche molti pericoli. Tra i vari social, nel mondo del web, pullulano situazioni al limite, pericolose a svariati livelli, che macchiano questa realtà alternativa e che vanno combattute con ogni mezzo possibile. È nei meandri della rete che si possono sviluppare quelli che vengono comunemente chiamatiche niente hanno da invidiare a quelli più noti.ilper i(Pixabay) – Notizie.