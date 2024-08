Via dell' Amore | È un patrimonio degli spezzini tutti i residenti non devono pagare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Riomaggiore, 9 agosto 2024 – Il tema del pedaggio che ia provinciaa Spezia debbanol'ingresso alla Viacome i turisti, sta scaldando le varie componenti. Da una parte il sindacoa Provincia Pierluigi Peracchini e i tanti sindaci (oltre che naturalmente i semplici cittadini). Dall'altra il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia. “Sulla richiesta di garantire la piena fruibilità gratuita ai cittadinia provinciaa Spezia lungo il percorso di Via, come presidentea Provincia – dichiara Peracchini, anche sindacoa Spezia – , mi sono fatto portavoce e sostenitore di un’istanza che arriva dagli abitanti dei nostri territori e da molti sindaci. Una richiesta che ho condiviso appieno e che ho subito, in modo formale e nel ruolo che un’istituzione come la Provincia deve avere, manifestato al sindaco di Riomaggiore.