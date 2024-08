Una medaglia sofferta Morini e il bronzo azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Non sarà stato il top come l’oro di Tokyo conquistato tre anni fa, ma un podio olimpico è sempre tanta roba. Normale, pertanto, che venga festeggiato come merita. C’è anche un altotiberino dietro ilnell’inseguimento a squadre che a Parigi 2024 ha avuto per protagonista il quartettodella pista, composto dai ciclisti Simone Consonni, Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Si tratta di Federico "Fred", 48 anni, originario di Selci Lama (sponda selciarina) ma residente con la famiglia a Sansepolcro.