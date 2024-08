Ultima Generazione alla frutta | abbiamo fallito Gli attivisti si accorgono che nessuno li sopporta più

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024)si pente e prende un periodo di riflessione. Gli eco-vandali ci ripensano. Basta azioni eclatanti, ci danneggiano, è il succo del loro dietrofront.notizia non pochi si saranno fatti crasse risate: anche gli stessisi sono resi conto che la gente non lipiù, mal tollerando imbrattamenti di opere d’arte, sortite contro i monumenti; per non parlare dei blocchi delle strade con grave incidenza sugli spostamenti anche urgenti delle persone. Ora gliaustriaci digettano la spugna perché – lamentano- non hanno sortito gli effetti desiderati. «Si fermano le nostre proteste», recita un comunicato diffuso nei giorni scorsi, «perché non vediamo più speranza di successo. Il nostro Paese vuole restare nell’ignoranza». Un addio astioso, fatto mascherando il loro flop con la presunta insensibilità delle persone.