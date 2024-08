Speaker auricolari action cam e smartwatch | 10 dispositivi hi-tech che vi accompagneranno in ogni avventura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) In spiaggia, in montagna, al lago, on the road Ihi-che ci accompagnano nelle nostre vacanze devono essere affidabili, compatti e – soprattutto – resistenti. Sì perchè verranno sottoposti molto probabilmente a schizzi d’acqua, cadute accidentali, sabbia e chi più ne ha più ne metta. Per non rimanere, quindi, senza loindispensabile per la musica e le feste in piscina, loutile per tenere sotto controllo i parametri di salute e fitness o l’cam per immortalare anche le avventure più estreme, ecco ipiù indistruttibili (anche detti ‘rugged’) per la vostra estate.