Montreal Sinner asfalta Coric e le polemiche | Scarso attaccamento all’Italia? Non vorrei nemmeno rispondere non mi alzavo dal letto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Jannik, campione in carica del Masters 1000 in Canada, è tornato in campo acon una vittoria netta contro Borna, imponendosi con un perentorio 6-2, 6-4. Il numero 1 al mondo, reduce da un periodo difficile a causa di una tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alla partecipazione alle Olimpiadi, ha risposto così nel migliore dei modi, non solo sul campo, ma anche alle critiche che lo hanno investito negli ultimi tempi. La vittoria controsegna un importante ritorno per, che sembra determinato a lasciare alle spalle le difficoltà e concentrarsi sugli obiettivi futuri: il primo è confermarsi campione in Canada per consolidare il suo primato nel ranking Atp. La strada verso il successo continua e il giovane talento italiano dimostra ancora una volta di avere la forza e la maturità per affrontare le sfide, sia dentro che fuori dal campo.