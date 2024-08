LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Larsen e Giovannini in zona qualificazione dopo due serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 Erroraccio per Im. Il nordcoreano è abbondante e fa 42.00 punti di parziale. Im rimane sopra i 200 punti. 10.53 Scarso in entrata Cao, che comunque ottiene 77.40 punti di parziale. 245.80 il complessivotreper lui. 10.52 Abbastanza bene Myalin: l’uzbeko fa 70.20 punti e si porta a quota 159.70. 10.51 Leggermente meglio Barthel: il tedesco ottiene 64.35 punti e supera quota 200 per 75 centesimi. 10.50 Parziale da 54.45 punti per Loschiavo, lo statunitense si porta a quota 191.25. 10.50 61.20 punti per Kim. Il coreano non recupererà molte posizioni. 10.48 Non perfetto nemmeno Bowshire, 57.80 di parziale per l’australiano che è 21mo a quota 125.00.la seconda, Andreasè 13mo a quota 131.70, mentreè scivolato al 15mo posto 2.80 punti dal connazionale. 10.47 Grave errore per Zsmobor-Murray.