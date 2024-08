LIVE Francia-Spagna 1-1 Olimpiadi Parigi calcio in DIRETTA | pareggia Fermin Lopez!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Gooooooooooooool,, errore difensivo clamoroso che lascia libero lo spagnolo,1-1. 15?ancora troppo lenta in campo. 13? Ancora Millot, questa volta attento Tenas. 11? Goooooooool, Millot, lampo improvviso francese che porta avanti i padroni di casa,1-0. 9?che si predispone per il gioco offensivo. 7?che prova a venire fuori con il suo gioco. 5?che soffre la vivacità di Lacazette. 3?subito aggressiva in campo. 1? Inizia la partita! 17.58 Nellaocchio a, Alex Baena e Oroz Aimar. 17.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 17.50 Tra i giocatori più interessanti troviamo Lukeba, Bade e Olise nella. 17.46 I padroni di casa hanno avuto la meglio sull’Egitto nei tempi supplementari per 2-1. 17.