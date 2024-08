Lettera aperta ai cantori della legalità e brindisi sotto le stelle cadenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mondragone. Cari “, magnifici indefessi paladinigiustizia ed egregi lottatori instancabili di tutte le mafie, siamo felici di sapervi approdati – dopo tanti anni di scorribande tra illegittimità, clientele e abusi – finalmente sulle sponde, almeno a parole. E siamo entusiasti dei tanti provvedimenti amministrativi che in maniera forsennata cercate di mettere in piedi, nella speranza di poter in breve tempo costruirvi un nuovo profilo identitario, tutto piegato alla. Un’attività che assorbe tutta la vostra attenzione, al punto da non farvi cogliere qualche infelice sbavatura, che potrebbe però contraddire il vostro nuovo corso. Sbavature fatte ovviamente in assoluta buona fede, motivo per il quale riteniamo giusto segnalarvele, convinti di farvi sicuramente cosa gradita ed utile.