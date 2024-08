L’auto sanitaria si ferma in un fosso la denuncia | Malato lasciato svenuto sotto il sole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Viareggio (Lucca), 9 agosto 2024 – Se il caldo infernale di questi giorni mette a dura prova anche le persone in salute, figurarsi quale può essere l’effetto su un anzianoin auto in pieno pomeriggio – con le temperature di questi giorni – per oltre un’ora, mentre era affidato al servizio di trasporto di un’associazione di volontariato. La vicenda risale alla giornata di sabato. L’uomo, un 80enne residente in una frazione della provincia di Lucca, era stato accompagnato all’ospedale Versilia perporsi a una seduta di dialisi. Da lì, attorno alle 18, un’auto dell’associazione lo ha preso in consegna per riaccompagnarlo a casa. Sulla via del ritorno, però, la macchina a un certo punto si èta all’improvviso in un fossato.