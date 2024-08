Incastrata nel nastro del deposito bagagli | l’assurda morte di una 57enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una donna di 57 anni è stata trovata morta,in untrasportatore deldell’aeroporto internazionale O’Hare, a Chicago. Secondo quanto affermato dal dipartimento dei vigili del fuoco della città è successo nei pressi del Terminal 5 dello scalo americano, un’area che non era accessibile al pubblico. Non sono ancora chiare la dinamica dell’incidente e neppure le generalità della donna, ma l’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro dello scalo statunitense ha già dichiarato che la vittima non risulta essere un’impiegata dell’aeroporto. La polizia ha affermato che i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato laentrare in quell’area riservata e non occupata alle 2.27 del mattino di giovedì 8 agosto (le 9:27 in Italia).