HUNGER | Annunciato con un Gameplay Trailer il nuovo FPS PvPvE

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il panoramica videoludico si arricchisce con unsparatutto, in uscita su PC per ora, il quale si è mostrato per l’occasione con un primoche vogliamo condividere con voi quest’oggi, allegato ad una serie di informazioni interessanti.ufficialmente:e dettagli Sviluppato da Good Fun Corporation,uscirà in Accesso Anticipato su PC via Steam ed Epic Games Store dal prossimo anno. Il titolo è ambientato in una Europa devastata, dove il crollo dell’impero napoleonico e l’arrivo di una misteriosa piaga nota come Bacterium, ha messo in ginocchio la società, dando vita a mostruose creature note comee sopravvissuti dal nome di Living. I giocatori si troveranno ad affrontare non solo le creature ma anche i sopravvissuti, in cerca di risorse.