Fisco nessun taglio lineare ma misure strutturali Parla Melchiorre FdI

(Di venerdì 9 agosto 2024) Da un lato un Paese che cresce, con livelli occupazionali caratterizzati dal segno più e con la giustificata speranza di avere maggiori entrate per l’erario. Dall’altro l’esigenza di programmare con realismo e responsabilità azioni e iniziative, sia per dare fiato ai ceti produttivi, sia per abbozzare la strada che condurrà alla prossima legge di bilancio. Dall’ultimo Consiglio dei ministri arriva l’approvazione in via definitiva di altri due decreti legislativi della delega fiscale, con luce verde su due settori rilevanti come dogane e imposte indirette diverse dall’Iva (come successioni e donazioni, trust, imposta di registro e imposta di bollo). La strategia di XX Settembre La traccia indicata dal ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, è improntata alla prudenza.