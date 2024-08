EUROPE live il 3 settembre alla TRENTINO MUSIC ARENA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per gli, unica dataitaliana è quella di martedì 32024. Andiamo a saperne di più. Unica tappa in Italia degli, quando? Martedì 32024 la, la straordinarianaturale in mezzo alle montagne, ospiterà l’unica data italiana del tour deglia partire dalle ore 21.00. Le leggende dell’hard rock saranno in concerto a Trento per l’unica tappa italiana del touro martedì 3. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticker Master e Viva Ticket. La band vanta una carriera ultra-quarantennale e un miliardo di visualizzazioni su YouTube per il celebre brano “The Final Countdown”, arriva in Europa dopo aver registrato diversi sold out nelle più grandi venue in Cile, Brasile e Argentina.