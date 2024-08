Crescono le assunzioni ad agosto | +22mila rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 92024 – Il turismo e i servizi sono alcuni dei comparti che in questo torrido mese diprevedono maggioridi personale. In Italia, sono circa 315mila i contratti di assunzione, di durata superiore ad un mese o a tempo indeterminato, programmati dalle imprese ad. Le previsioni evidenziano un andamento positivoal mese di, coningressi e un tasso di crescita del +7,5%, e anche per il trimestre-ottobre la richiesta si attesta su 1,3 milioni di, in aumentoall’analogo periodo del(+2,3% con +30mila contratti).Aumentano le difficoltà delle aziende di trovare addetti Sale al 48,9% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati dalle imprese dovuta prevalentemente alla mancanza di candidati.