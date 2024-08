Corsa alla medaglia d' oro | tutta Montopoli tifa per la sua pallavolista Cambi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024)in Val d'Arno, 9 agosto - Lad'oro alle Olimpiadi è un sogno, anzi il Sogno, con la S maiuscola, per le fantastiche pvoliste della nazionale italiana, planate in finale contro le atlete Usa. Ed è un oro chesi sente scorrere nelle vene e nel cuore. Un intero paese,in Val d'Arno, che tiferà per la sua Carlotta, la pvolista montopolese che dovrà affrontare l'impresa delle imprese: salire sul podio più alto delle Olimpiadi. Ed ecco che domenica 11 agosto la sala del consiglio del Comune disarà eccezionalmente aperta per seguire in maniera collettiva la finale di volley femminile alle olimpiadi di Parigi 2024 Italia -USA. Un modo per fare il tifo per la pvolista montopolese Carlottacon Carlotta.