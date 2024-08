Ciceroni improvvisati L’allarme di Confguide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tra i problemi che orbitano intorno al settore turistico c’è anche quello relativo all’abusivismo nel campo delle guide turistiche. Sempre di più sono infatti, secondo una denuncia di, i, quelli cioè che esercitano la professione senza avere le credenziali, prendono il posto delle guide ufficiali. Un fenomeno però che agli occhi esterni difficilmente si percepisce e allora a fare chiarezza ci pensano la presidente nazionale di, la Federazione nazionale delle guide turistiche aderente a Confcommercio, Valeria Gerli, e la presidente per la provincia di Grosseto, Fabiola Favilli. In primo luogo si chiede ai Comuni di far rispettare la legge mediante controlli diffusi. La nuova legge sulla professione di giuda turistica prevede un regolamento approvato a fine giugno che però non è ancora operativo.