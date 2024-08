Basket femminile la Francia piega il Belgio all’overtime e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oro alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lasoffre per 45? ma batte ilper 81-75 e vola inal torneo didi Parigi 2024! Le padrone di casa inseguono per 35? mettendo la freccia nel quarto conclusivo, con le fiamminghe capaci di portare la sfidadove però le transalpine sbagliano di meno e raggiungono glinell’atto conclusivo pered Australia andranno invece ad affrontarsi per il bronzo. 18 punti di Gabby Williams e 17 di Valeriane Ayayi per le francesi, con 19 punti e 14 rimbalzi di Emma Meeseemann che non bastano ala ribaltare l’inerzia del match in proprio favore. Avvio bruciante delle belghe (0-4), con Iliana Rupert e Janelle Salaun che riportano lasubito a contatto (6-8). Ancora Rupert per il pareggio (10-10), con ilche piazza un altro mini-break di 6-0 poco dopo (10-16).