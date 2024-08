Avverte un pizzico mentre guida 54enne si schianta con la sua auto Poi i soccorsi e la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una scena surreale si è verificata a Ospitaletto, un comune in provincia di Brescia, dove una donna di 54 anni ha vissuto un’esperienza traumaticasi trovava alladella sua. L’incidente è avvenuto il 7 agosto 2024, in via Padana Superiore, nei pressi dell’Hotel Papillon.la donna era al volante della sua Renault Clio, è stata punta da un ragno, provocando una reazione immediata e incontrollata che ha portato a un grave incidente stradale. >> “Che tempo farà a settembre”. MeteoGiuliacci, le previsioni di fine estate: cosa ci aspetta Secondo le ricostruzioni, la donna ha avvertito un forte dolore al braccio, causato dalla puntura del ragno, che si era nascosto nel cruscotto dell’. Spaventata e colta di sorpresa, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’ha urtato un guardrail e si è fermata in un campo adiacente.