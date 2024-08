Atletica Italia sopra i 3? alle Olimpiadi | 4×400 maschile fuori dalla finale Tebogo stoico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’nutriva interessanti ambizioni con ladi Parigi 2024: l’obiettivo era l’ingresso in, per poi inseguire un risultato degno di nota dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Roma un paio di settimane fa. Gli azzurri hanno chiuso al quarto posto nella propria batteria con il tempo di 3:00.26 (sei decimi meglio rispetto alla rassegna continentale)spdi Francia (2:59.53), Nigeria (2:59.81) e Belgio (2:49.84): passavano le prime tre di ogni batterie e i due migliori ripescaggio, sarebbe servito il 3:00.08 dello Zambia per superare il turno. Luca Sito è partito a razzo e si è reso protagonista di un’ottima prima frazione, transitando in prima posizione (45.03). Vladimir Aceti ha corso benissimo per tre quarti di pista, poi sul rettilineo conclusivo si è un po’ spento e transitava in quarta piazza (44.94).