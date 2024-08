Viabilità | un’area pedonale tra via Corsica e piazza Buonamici e novità per il traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pisa, 8 agosto 2024 –urbana (APU) tra via, da chiudere alcon paletti e fioriere. È una delle misure decise dall’amministrazione comunale per riorganizzare la circolazione in seguito alla riqualificazione dell’assedaCavalieri a via Santa Maria, lungo il percorso turistico che dal centro storico di Pisa conduce verso l’area monumentale della città. Si tratta di una serie di misure tecniche decise nel Comitato della mobilità che si è riunito il 15 luglio scorso e adottate, a seguito di una delibera di Giunta, grazie una ordinanza dirigenziale. Provvedimenti che, si legge nell’atto, hanno come obiettivo quello di 'tutelare il più possibile l’integrità del percorso, salvaguardano allo stesso tempo le esigenze dei residenti'.