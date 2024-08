Traffico Roma del 08-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per una manifestazione in via Luigi cremani possibili disagi nell’area circostante via Emanuele Carnevale dalle ore 9 alle 12in coda su via Ardeatina nei pressi di via del Santuario e nelle due direzioni si viaggia a senso unico alternato per dissesto della sede stradale da oggi al 31 agosto per interventi di potatura riduzione di carreggiata in Viale Guglielmo Marconi da Piazza Augusto Righi a Piazza della Radio in via Giovanni Volpato da via Eugenio fanti a via Antonio Pacinotti attenzione alla segnaletica sul posto non si esclude la formazione di code proseguono i lavori di rinnovo lungo la tangenziale est sino al 19 agosto chiuso il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni aloltre che nella zona di ...