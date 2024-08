The Umbrella Academy 4 come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 8 Agosto 2024 9:19 am by Redazione Ildi The4 su Netflix è arrivato. L’ultimo episodio della quarta stagione chiude definitivamente la storia dei fratelli Hargreeves. Questo ultimo capitolo della serie TV è composto da sei episodi e non mancano i colpi di scena. Ci sono tante domande che ricevono delle risposte neldi stagione, pieno di tensioni. Ma vediamo insieme cosa succede alla fine, chi muore e chi sopravvive.The4:delLeggi anche: Bussano alla portaLeggi anche: Kabut Berduri – La nebbia sul confine:Neldi The4, i Custodi inviano un segnale e così i loro seguaci si riuniscono in città armati.