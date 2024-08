Stranger Things versione teatrale Il telefilm debutta a Broadway

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mentre i fan di tutto il mondo aspettano la quinta e ultima stagione della serie di culto firmata dai fratelli Duffer su Netflix,arriva a. L’opera, della durata di tre ore, già in calendario a Londra, è una sorta di prequel ambientato nel 1959, ossia 24 anni prima dell’inizio della serie di Netflix. È intitolata: The First Shadow e gli eventi si svolgono nella cittadina di Hawkins in Indiana. Ha come protagonisti alcuni dei personaggi adulti della serie all’epoca in cui erano studenti di liceo.: The First Shadow sarà in preview al Marquis Theater dal 28 marzo e debutterà ufficialmente il 22 aprile. Secondo quanto scrive il New York Times, la produzione di Londra, inaugurata lo scorso dicembre, è stata un successo e ha portato a teatro anche un pubblico nuovo.