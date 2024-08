Radiotaxi 3570 inottemperante140mila euro multa Antitrust

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'Autoritàha comminato unada 140milaalla cooperativaper inottemperanza ad un provvedimento del 2018 dell'Autorità. Si tratta - spiega l'Autorità - della seconda inottemperanza per"che non si è impegnata a riconoscere ai tassisti soci la possibilità di accettare, nei momenti in cui ci sia capacità produttiva eccedente, le chiamate provenienti da piattaforme terze, senza l'intermediazione obbligata della piattaforma proprietaria ItTaxi". In particolare, l'Autorità non ha ritenuto idonea la misura grazie alla quale i tassisti diavrebbero potuto liberare la capacità produttiva inutilizzata solo a favore delle piattaforme che avessero sottoscritto accordi di interoperabilità con la piattaforma ItTaxi.