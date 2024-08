Parigi 2024 Lorenzetti sull’Italvolley | Triste ma assolutamente non deluso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Da tifoso italiano dico che sono, manon“. Angelo, allenatore della Sir Perugia – club campione d’Italia in carica – commenta ai microfoni dell’ANSA la sconfitta subita dall‘Italia di Ferdinando De Giorgi nella semifinale olimpica. Il tecnico, che nel roster nazionale vanta Simone Giannelli e Roberto Russo, spiega che “bisogna stare attenti nelle considerazioni e nei giudizi, perché si parla di un gruppo che ancora continuiamo a tifare e soprattutto del lavoro di altri colleghi. Come l’Italia può vincere con tutti, ci sono tante altre squadre che possono vincere con noi“. C’è “zza” dopo la prova con la Francia “ma non si può essere delusi, perché la delusione è collegata a una promessa. E i nostri ragazzi non hanno promesso di vincere, ma di essere protagonisti e lo sono stati dal primo giorno dell’olimpiade”.