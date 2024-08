Pagamento assegno inclusione agosto 2024 si anticipa Ecco quando e le novità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 8 agosto 2024), sie leL’INPS ha recentemente annunciato unache riguarda ildell’diper. Alcuni beneficiari riceveranno l’accredito prima di Ferrndo la consueta data del 27.tutti i dettagli e le date da tenere a mente.: chi lo riceverà prima di Ferr? Per, l’INPS ha comunicato che i pagamenti dell’di(ADI) sarannoti per alcuni beneficiari. Questa misura di contrasto alla povertà, in vigore dal 1° gennaio, sostituisce il reddito di cittadinanza ed è destinata a persone in situazioni di fragilità economica e sociale. L’si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare (quota A) e un sostegno per chi vive in affitto (quota B).